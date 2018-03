Oddworld Abe's Origins Game Collection ha già superato l'obiettivo su Kickstarter

48 ore faha lanciato una campagna Kickstarter per la produzione di, cofanetto che include un volume con artwork, conceprt, art, bozzetti e altro materiale grafico, oltre a(1997) e(1998).

Il ricco volume, con copertina rigida cartonata, è composto da 240 pagine a colori ricche di materiale sulla storia di Oddworld, come artwork promozionali, concept grafici, schizzi preparatori dei personaggi e delle location, oltre a interviste e retroscena sulla nascita e lo sviluppo della serie. Oltre al libro, Oddworld Abe's Origins Game Collection include anche le versioni PC di Oddworld Abe's Oddysee (1997) e Oddworld Abe's Exoddus racchiuse in un cofanetto realizzato da Limited Run Games.

Oddworld Abe's Origins Book & Game Collection ha già superato l'obiettivo minimo su Kickstarter raccogliendo ben 52,888 euro da parte di 900 sostenitori, sui 51,548 richiesti per avviare la produzione. La campagna durerà ancora 29 giorni, c'è ancora tempo dunque per procedere con il pledge, il solo libro può essere finanziato con 34 euro mentre il pacchetto completo con volume e i due giochi può essere ottenuto con un pledge di 69 euro. In entrambi i casi la spedizione è prevista per aprile 2019.