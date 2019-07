Oddworld: il creatore della saga promette un 2019 speciale per i giocatori Nintendo Switch

Nel corso di un'ampia intervista concessa alla redazione di Variety, il creatore della serie videoludica Oddworld, Lorne Lanning, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al futuro della serie su Nintendo Switch.

Nell'ambito di una più ampia riflessione legata al futuro della saga, all'Autore è stato domandato se vi fossero piani per ulteriori riproposizioni di capitoli del passato. Sull'argomento, Lanning si è espresso in maniera piuttosto positiva, confermando che in caso vi fosse richiesta da parte del pubblico, il team potrebbe lavorare su rifacimenti ed ampliamenti di giochi della serie Oddworld. Ma non solo, Lanning ha infatti aggiunto in merito: "Potreste persino sentire qualcosa di simile molto presto". Dopo aver ricordato l'annuncio di Oddworld Stranger's Wrath HD per Nintendo Switch, lo sviluppatore ha sottolineato di team ha "qualche ulteriore annuncio legato a Switch da fare dopo l'E3. Una cosa che potrei dire per ora è che credo che che i fan di Oddworld che posseggono Switch troveranno il 2019 un anno molto 'Oddworld'".



Insomma, sembra proprio che qualcosa stia bollendo in pentola! In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che proprio nel corso dell'E3 2019, il nostro Francesco Fossetti ha potuto realizzare un provato di Oddworld Soulstorm, produzione il cui esordio resta atteso per il 2020.