Oddworld Inhabitants farà un nuovo annuncio il 20 marzo

ha pubblicato un nuovo teaser trailer sul proprio canale, anticipando l'arrivo di un importante annuncio atteso per il prossimo 20 marzo. Cosa potranno aspettarsi i fan di Oddworld?

Il teaser trailer dura a malapena sette secondi, giusto il tempo di mostrare qualche artwork risalente ai classici capitoli di Oddworld: tra un fotogramma e l'altro, infatti, si può leggere il messaggio "Explore his origins", con un probabile riferimento alla genesi della serie.

Il filmato si conclude con una data in bella vista: "20.03.18", vale a dire il prossimo 20 marzo, giorno in cui Oddworld Inhabitants dovrebbe fare il nuovo annuncio anticipato in questo teaser trailer. Di cosa potrebbe trattarsi? Magari di un nuovo gioco della serie o di un remake? O forse di un nuovo artbook dedicato alle origini della serie?

Curiosamente, il 20 marzo è anche lo stesso giorno in cui verrà ospitato il nuovo Nintendo Direct dedicato ai giochi indipendenti, ma in fondo potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza. Ad ogni modo, tra i nuovi progetti in cantiere presso Oddworld Inhabitants ricordiamo l'esistenza di Oddworld: Soulstorm, il sequel di Oddworld: New 'n' Tasty attualmente in sviluppo.