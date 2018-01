Oddworld Munch's Oddysee: Limited Run realizzerà una versione retail

Con un teaser trailer pubblicato su Twitter, lo sviluppatoreha annunciato una partnership conper pubblicare una versione retail di Oddworld Munch's Oddysee . Una notizia che farà piacere a tutti i collezionisti.

Come ben saprete, Limited Run è specializzata nella produzione di versioni retail dedicate ai giochi indipendenti, titoli che nella maggior parte dei casi vengono pubblicati soltanto in digitale. Giusto per fare un esempio recente, proprio la settimana scorsa era stata annunciata l'edizione fisica per PlayStation 4 e PlayStation Vita di Sky Force Anniversary.

Stando al tweet pubblicato sulla pagina ufficiale di Oddworld, il prossimo febbraio sarà anche il turno di Oddworld Munch's Oddysee, il famoso capitolo 3D della serie che ha ricevuto anche un remaster HD su PS3 e PS Vita.

Al momento, tuttavia, Limited Run non ha reso note le piattaforme di destinazione di Oddworld Munch's Oddyseey in edizione retail. Non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla compagnia.