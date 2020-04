Oddworld Munch's Oddysee: la versione Switch ha una data di uscita

Microids e Oddworld Inhabitants hanno annunciato che Oddworld Munch's Oddysee per Nintendo Switch sarà disponibile dal 14 maggio in formato digitale su eShop, con una edizione fisica prevista più avanti nel corso dell'anno.

Oddworld Munch's Oddysee è stato lanciato inizialmente su Xbox nel 2001 per poi arrivare in seguito con una riedizione HD su PlayStation 3, PC, PlayStation Vita, iOS, Android e Mac. A gennaio Oddworld Inhabitants ha pubblicato Oddworld Stranger's Wrath HD su Nintendo Switch, la compagnia aveva inoltre annunciato l'arrivo sulla console di altri tre giochi di Oddworld tra cui Munch's Oddysse mentre Oddworld Soulstorm sembra escluso dall'accordo firmato con il publisher francese Microids.

La versione Nintendo Switch di Oddworld Munch's Oddysee non presenterà nuovi contenuti di alcun tipo, trattandosi di un porting diretto dell'edizione HD. Si tratta in ogni caso di un titolo di buon spessore che si aggiunge alla libreria della console Nintendo, la quale sta ospitando in questi anni numerose riedizioni di giochi del passato.

Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli sull'edizione retail e se questa conterrà o meno bonus come adesivi, poster o altri gadget come accaduto nel caso di Oddworld Stranger's Wrath HD.