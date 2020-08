Oddworld New 'n' Tasty arriva su Nintendo Switch: annunciata la finestra di lancio

Mentre il pubblico attende di apprendere la data di uscita del nuovo capitolo della saga, il franchise di Oddworld approda progressivamente su Nintendo Switch.

Nel corso della primavera di quest'anno, il team di Microids ha reso disponibile Oddworld Munch's Oddysee HD su Nintendo Switch, con un porting che ha portato l'esperienza di platforming in tre dimensioni anche sulla console della Casa di Kyoto. Ora, il catalogo di avventure di Abe in arrivo sull'hardware di Kyoto si espande. Microids ha infatti annunciato che un ulteriore porting è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

Nello specifico stiamo parlando di Oddworld: New 'n' Tasty, remake del classico Oddworld Abe's Oddysee. Con audio e grafica migliorati, il rifacimento, già disponibile su di una vasta selezione di hardware, il gioco è ora pronto a debuttare anche su Nintendo Switch. Al momento, non si hanno dettagli su quella che sarà la data di uscita ufficiale, ma la finestra di lancio è stata collocata nel mese di ottobre 2020. Direttamente in calce a questa news, potete visionare il trailer di annuncio della versione Switch di Oddworld: New 'n' Tasty.



In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che Oddworld: Soulstorm arriverà su PS5, notizia confermata durante l'evento The Future of Gaming organizzato da Sony.