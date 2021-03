Oddworld Soulstorm: Abe in azione al Future Games Show

Spazio anche per il ritorno di Abe al Future Games Show, con un nuovo trailer di Oddworld: Soulstorm, seguito di Oddworld: New 'n' Tasty e reinterpretazione del secondo capitolo della serie, Oddworld: Abe's Exoddus, uscito originariamente sulla prima PlayStation nel lontano 1998.

Il nuovo trailer mostra l'amato protagonista alle prese con una stazione ferroviaria nella quale deve infiltrarsi, documentando il tutto attraverso un video-gameplay di circa 5 minuti. L'azione il svolge tramite meccaniche da Platform 2.5D e ricalca lo stile sia dell'opera originale a cui si ispira, sia del precedente episodio. Sul fronte estetico colpisce con visuali evocative e dettagliate, che non devono però distrarci dalla nostra missione: Abe deve completare l'infiltrazione senza farsi individuare, e sfruttare le possibilità offerte dall'ambiente circostante è una buona soluzione per non fare una brutta fine. I fan della serie si sentiranno subito a casa grazie a meccaniche di gioco familiari e l'intramontabile simpatia del suo protagonista.

L'uscita di Soulstorm è ormai imminente: l'avventura sarà disponibile su PS5, PS4 e PC a partire dal prossimo 6 aprile, inizialmente solo in edizione digitale. Confermato comunque l'arrivo di una versione fisica nei prossimi mesi, precisamente durante l'estate. Ricordiamo che Oddworld Soulstorm su PS5 sarà gratis con il PlayStation Plus. Confermato inoltre che Oddworld Soulstorm avrà una durata di circa 20 ore.