Oddworld Soulstorm: Abe torna in azione su PS5, gratis con PS Plus

Lo scapestrato protagonista di Oddworld torna nuovamente in azione per salvare il popolo dei Mudokon in Oddworld Soulstorm, il sequel di New'n'Tasty disponibile gratis, in versione PS5, per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus di aprile. Il gioco ci è piaciuto? Scopriamolo nella nostra recensione.

Strutturato come un platform adventure 'vecchio stampo', Soulstorm pizzica le corde della nostalgia degli appassionati ma con lo sguardo rivolto al futuro, grazie agli accorgimenti presi dagli sviluppatori per modernizzarne la formula di gioco partendo dalla già solida intelaiatura fornita da Abe's Exoddus.

Bastano infatti poche ore in compagnia di Abe per accorgersi di come l'esperienza maturata negli anni dal team di Oddworld Inhabitants si rifletta nell'esperienza ludica di Soulstorm, seppur con dei problemi che emergono in taluni frangenti dell'opera.

La difficoltà del titolo, infatti, a volte tende a spezzare il ritmo della partita e, con esso, la fluidità e il divertimento offerto dalle grottesche scenette ricreate da quella calamita di guai che risponde (bofonchiando) al nome di Abe.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, trovate tutte le nostre analisi sull'ultimo atto dell'epopea di Lorne Lanning nella nostra recensione di Oddworld Soulstorm su PS5, con le considerazioni di Giuseppe Arace sull'esperienza di gioco, sui contenuti e sulla bontà del canovaccio narrativo dell'avventura di Abe.