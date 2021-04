Oddworld Soulstorm: arriva la prima patch, risolti i problemi di softlock

Oddworld: Soulstorm è disponibile da pochi giorni su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4, e già va incontro al primo aggiornamento. Stando a quanto riferito dallo sviluppatore Oddworld Inhabitants, la patch 1.05 risolve un bug abbastanza fastidioso riscontrato negli scorsi giorni da alcuni giocatori.

Si tratta dei casi di softlock in cui alcune volte incappava il protagonista Abe, che costringevano a dover riavviare la partita. Adesso con il nuovo aggiornamento tali situazioni non dovrebbero più verificarsi e il gioco può proseguire senza intoppi. In aggiunta vengono risolti anche alcuni problemi di audio che si verificavano una volta giunti al livello dove infiltrarsi dentro il treno. Inoltre, su PC la patch aggiusta alcuni inconvenienti che si verificavano sulla mappatura dei comandi tramite keyboard o controller quando la lingua di gioco veniva imposta su russo o giapponese.

Gli sviluppatori hanno confermato che un'altra patch è in lavorazione e porterà ad ulteriori aggiustamenti sulla resa complessiva del gioco: il futuro aggiornamento risolverà alcuni bug dell'I.A. nemica relativa agli Sligs e migliorerà la stabilità generale della produzione risolvendo ulterioi bug e glitch che si verificano occasionalmente in determinate aree di gioco.

Ricordiamo che Oddworld Soulstorm è disponibile gratis sul PlayStation Plus dal Day One. Inoltre, la durata di Oddworld Soulstorm dovrebbe aggirarsi attorno le 20 ore.