Oddworld Soulstorm classificato per Xbox One e Series X|S: annuncio in arrivo?

Le ultime settimane stanno dando notizie di possibili scambi di esclusive console tra gli universi di casa Sony e Microsoft, con titoli di Terze Parti che potrebbero raggiungere nuovi hardware.

Dopo l'avvistamento di una versione PlayStation 5 di The Medium, ai sospetti sull'arrivo dell'avventura horror sula console next-gen si affiancano ipotesi legate ad un debutto di Oddworld: Soulstorm su Xbox One e Xbox Series X|S. Già disponibile su PC (in esclusiva per Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5, il ritorno di Abe è rimasto per ora escluso dai lidi Microsoft. Tale circostanza potrebbe però mutare molto presto.

A suggerirlo sono alcuni recenti avvistamenti. Da un lato, infatti, l'ente di classificazione del Brasile ha introdotto nel proprio database una versione Xbox One di Oddworld Soulstorm. In aggiunta, l'Entertainment Software Rating Board include ora nel proprio database non solo una versione Xbox One, ma anche una versione Xbox Series X del titolo firmato da Lorne Lanning. Spesso, tali tipologie di avvistamenti conducono nel giro di relativamente breve tempo ad annunci ufficiali legati a nuove edizioni di una produzione. Che il titolo di Oddworld Inhabitants sia destinata ad approdare su console Microsoft?



In attesa di scoprirlo, magari con un annuncio contestuale all'E3 2021, ricordiamo che Oddworld: Soulstorm è stato distribuito gratis su PS5 con PS Plus.