Oddworld Soulstorm: come sbloccare tutti i finali e il finale migliore

In Oddworld Soulstorm, seguito diretto di Oddworld New 'N Tasty disponibile gratis per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, lo scopo principale del gioco sarà cercare di fuggire dai numerosi livelli insieme al maggior numero possibile di Mudokon, ovvero le creature della stessa razza a cui appartiene il protagonista Abe.

Prima di iniziare con la nostra guida vi ricordiamo che proseguendo con la lettura dovrete per forza di cose incappare in alcuni leggeri spoiler riguardo alla struttura del gioco e ad alcune sue meccaniche di gameplay. Nel caso in cui non abbiate ancora completato il gioco e non vogliate spoiler di alcun tipo, quindi, vi consigliamo di rimandare la lettura dei prossimi paragrafi ad un secondo momento.

Sebbene non sia necessario portare sempre in salvo tutti i Mudokon all'interno di un livello per poterlo completare, maggiore sarà il numero di creature che riusciranno a fuggire incolumi migliore sarà la valutazione del vostro operato.

Al completamento di tutti i 15 livelli, quando sbloccherete le sequenze finali del gioco, il vostro progresso nel salvare i Mudokon verrà analizzato nel suo complesso attraverso il sistema di Quarma, che indica la percentuale di Mudokon salvati in ogni livello, e questo servirà al gioco per decidere quale dei quattro diversi finali mostrarvi. Questa scelta favorisce sicuramente la rigiocabilità del titolo, spingendovi a elaborare nuove strategie per salvare quanti più Mudokon possibile per poter vedere il finale migliore, oppure al contrario potrebbe spingervi a concentrarvi solamente su voi stessi per poter dare un'occhiata anche al finale peggiore. Nei diversi livelli avrete diversi modi per portare in salvo i Mudokon: talvolta questi scapperanno in massa autoaticamente a seguito di sequenze scriptate, e il vostro compito sarà quello di cercare di coprirli tenendo impegnati i nemici che cercheranno di fare il tiro a segno sui malcapitati in fuga, mentre altre volte dovrete prendere il controllo indiretto di piccoli gruppi di Mudokon che vi seguiranno all'interno del livello stesso. In quest'ultimo caso, per portare in salvo i vostri simili dovrete cercare i luoghi adatti per aprire i Portali tramite i quali i Mudokon potranno scappare, aumentando così il vostro Quarma per quel livello specifico.

Ecco di seguito i requisiti minimi per sbloccare ciascuno dei quattro finali differenti:

Finale peggiore - salva almeno l'80% dei Mudokon in soli 6 livelli o meno

Finale cattivo - salva almeno l'80% dei Mudokon in un numero di livelli compreso tra 7 e 11

Finale buono - salva almeno l'80% dei Mudokon in 12 o più livelli. Riuscire a ottenere questo risultato vi permetterà di sbloccare i due livelli bonus, il 16 e il 17, necessari per sbloccare il finale migliore

Finale migliore - salva almeno l'80% dei Mudokon in tutti i 17 livelli del gioco

Nel caso in cui abbiate mancato il risultato in alcuni livelli, tuttavia, non disperate poiché non sarete costretti a rigiocare da capo l’intero gioco per migliorare il vostro risultato e cercare di ottenere i finali migliori: per farlo vi basterà infatti utilizzare l’apposita opzione, presente all’interno del menu principale del gioco, per rigiocare un livello specifico tra quelli già completati. Così facendo avrete a disposizione tentativi sempre nuovi per cercare di migliorare le vostre percentuali di completamento, oltre che di scoperta di nuovi segreti, di ciascun livello, ma ricordate che una volta avviato un livello in questa modalità dovrete riuscire a portarlo a termine prima di poter uscire dal gioco, altrimenti i vostri progressi non verranno salvati e sovrascritti ai precedenti, rendendo inutili i vostri sforzi fino a quel momento.

Nel caso in cui voleste saperne di più sul gioco in attesa della recensione vi rimandiamo alla nostra guida di Oddworld Soulstorm con trucchi e strategie.