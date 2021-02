Oddworld Soulstorm ha una data d'uscita, su PS5 sarà gratis con il PS Plus

Tra i vari annunci fatti nel corso dell'ultimo State of Play troviamo anche il trailer con tanto di data d'uscita di Oddworld Soulstorm, nuovo capitolo della saga di Abe.

Il filmato in questione, dedicato interamente alla versione PlayStation 5 del gioco, non ha mostrato nulla di nuovo sulle meccaniche di gioco (se siete interessati ad approfondire il gameplay, vi suggeriamo di dare un'occhiata al trailer dedicato ai gadget di Oddworld Soulstorm) e serve principalmente ad ufficializzare la data d'uscita del gioco, promessa qualche giorno fa dal team di sviluppo. Oddworld Soulstorm sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 6 aprile 2021 in esclusiva su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite l'Epic Games Store. A rendere felici i possessori della console di nuova generazione Sony è però un'altra notizia, ovvero l'annuncio che il gioco farà parte della line up di giochi gratuiti di aprile 2021 per gli abbonati a PlayStation Plus: la versione PlayStation5 del gioco sarà infatti gratis sin dal day one per chi dispone di un abbonamento attivo.

Vi ricordiamo che, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, Oddworld Soulstorm su PlayStation 5 supporterà il DualSense e l'Audio 3D.