Oddworld Soulstorm in dirittura di arrivo: Lanning racconta 12 minuti di gameplay

Dopo la pubblicazione di un nuovo trailer di Oddworld: Soulstorm in occasione dell'edizione primaverile del Future Games Show, il titolo torna a mostrarsi in azione in un ricco video gameplay.

Dalla redazione statunitense di IGN, un filmato inedito accompagna gli appassionati della storica saga alla scoperta di uno dei molteplici livelli che attendono il pubblico in questo nuovo capitolo. A raccontare questo interessante approfondimento è nientemeno che Lorne Lanning, creatore del personaggio di Abe e del suo immaginario videoludico. La sessione di gameplay proposta dal filmato - che potete visionare direttamente in apertura a questa news - offre una panoramica di circa 12 minuti sulle meccaniche di gioco e sull'estetica che andranno a definire l'esperienza proposta da Oddworld: Soulstorm.



Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che complessivamente il team di Oddworld Inhabitants punta a offrire circa 20 ore di gioco su Oddworld: Soulstorm. La produzione sarà disponibile sul mercato videoludico a partire dal prossimo martedì 6 aprile, con esordio atteso su console Sony di nuova e precedente generazione e PC. Oltre a PlayStation 4 e PlayStation 5, la nuova creatura di Lorne Lanning raggiungerà in particolare i lidi dell'Epic Games Store. Ricordiamo inoltre che il gioco sarà gratis su PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus.