Oddworld Soulstorm Enhanced Edition arriva a novembre: Collector's Edition su Xbox

Microids e Oddworld Inhabitants hanno annunciato che Oddworld Soulstorm Enhanced Edition verrà lanciato alla fine del mese di novembre su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC esclusivamente via Epic Games Store.

Questa nuova versione del gioco, che segnerà a tutti gli effetti il debutto di Oddworld Soulstorm sulle piattaforme di casa Xbox, presenterà tutti gli aggiornamenti precedentemente pubblicati, delle migliorie alle meccaniche di gameplay e una serie di nuovi contenuti.

Oddworld Soulstorm Enhanced Edition verrà venduto in formato digitale al prezzo di 39,99 dollari e in due distinte edizioni fisiche per Xbox One e Series X|S: la Day One Edition da 49,99 dollari, dotata di una custodia Steelbook in rilievo, e la Collector's Edition da 149,99 dollari, al cui interno troveranno posto una statua di Abe alta 22 cm, un artbook di 160 pagine, tre stampe artistiche, un portachiavi della Soulstorm Mining Co. e la medesima steelbook in rilievio della Day One Edition.

Non è ancora chiaro se verrà offerto un piano di upgrade gratuito all'Enhanced Edition per le versioni PS4, PlayStation 5 e PC del gioco, già disponibili sul mercato dallo scorso aprile. Contattata da Gematsu, Oddworld Inhabitants ha assicurato che fornirà delle informazioni in merito quanto prima. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, potete scoprire maggiori dettagli sul gioco nella nostra recensione di Oddworld Soulstorm.