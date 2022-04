Oddworld Soulstorm Enhanced Edition in arrivo su Steam: termina l'esclusiva Epic Store

Giunto circa un anno fa su Epic Store, PlayStation e Xbox, sembra che Oddworld Soulstorm sia finalmente pronto a fare il suo debutto su Steam, ora che l'accordo di esclusività detenuta da Epic Games è giunto al termine.

Visitando la pagina Steam di Oddworld Soulstorm Enhanced Edition non è ancora presente una data di lancio ufficiale per questa nuova edizione del titolo, con gli sviluppatori di Oddworld Inhabitants che per il momento si sono limitati ad apporre la dicitura "Coming Soon" affianco alla scheda del prodotto.

"Seguito dell'acclamato Oddworld New 'n' Tasty, Oddworld: Soulstorm riprende la genesi di Abe e segue direttamente il rovesciamento di RuptureFarms e la liberazione dei suoi compagni di lavoro. Dopo aver sconfitto Molluck The Glukkon, il suo ex capo e abitante più meschino di RuptureFarms, Abe si ritrova presto - insieme a 300 Mudokon - senza cibo, acqua o un posto da chiamare casa. Bloccati da soli nel deserto, trovano conforto in una strana nuova bevanda da cui scaturiranno conseguenze insidiose per la loro ritrovata libertà. Oddworld: Soulstorm continua ad affrontare i temi dell'ambientalismo, del capitalismo, del consumismo e della dipendenza che critici e fan hanno trovato così coinvolgenti nell'uscita dell'ultimo platform "AAA Indie" Oddworld New 'n' Tasty".

Come dichiarato dagli sviluppatori, Oddworld Soulstorm ha affrontato un lancio devastante, tra cambi di programma con PlayStation Plus e la difficile situazione causata dalla pandemia.