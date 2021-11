Oddworld Soulstorm Enhanced Edition, data di uscita: contenuti diversi tra PS, Xbox e PC

Dopo un debutto in esclusiva su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, Oddworld: Soulstorm arriva ora anche sulle console di casa Microsoft, nella sua edizione definitiva.

A poche settimane dall'annuncio di Oddworld Soulstorm: Enhanced Edition, il team di Oddworld Inhabitants conferma la data di uscita ufficiale della riedizione del titolo. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il gioco raggiungerà il mercato videoludico internazionale a breve, con il Day One fissato già per il prossimo martedì 30 novembre 2021.

Oddworld Sousltorm: Enhanced Edition approderà su PlayStation 4, PlayStation 5, PC (in esclusiva Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Rispetto al gioco originale, l'Enhanced Edition includerà tutti gli aggiornamenti pubblicati in fase di supporto post-lancio e diversi miglioramenti alle dinamiche di gameplay. Previsti poi dei contenuti inediti, che differiranno a seconda della piattaforma. Su hardware Xbox, i giocatori dell'Enhanced Edition potranno sbloccare a fine partita la modalità Vikker Labs, con sfide ispirate ai classici Oddworld in 2.5D. Su console PlayStation e PC, invece, sarà proposta la modalità Toby's Escape, anch'essa caratterizzata da sfide particolarmente ardue.



Come già annunciato da Oddworld Inhabitants, i possessori di Oddworld: Soulstorm potranno procedere ad un upgrade gratuito a Oddworld: Soullstorm Enhanced Edition. In apertura, trovate il trailer dedicato alla riedizione del gioco.