Oddworld Soulstorm Enhanced Edition: ufficiale l'upgrade gratis su PC e PlayStation

Nelle ore precedenti Microids e Oddworld Inhabitants hanno annunciato Oddworld Soulstorm Enhanced Edition, in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One per fine novembre 2021.

Al momento del reveal della nuova edizione, tuttavia, non era stato specificato se era previsto o meno un upgrade gratuito per gli utenti PlayStation e PC alle versioni next-gen. I dubbi sono stati velocemente chiariti dagli sviluppatori, che tramite Twitter hanno confermato ufficialmente che l'aggiornamento sarà effettivamente gratis per tutti i giocatori. Si potrà quindi passare da PS4 a PS5, oppure a PC di ultima generazione, senza dover spendere un centesimo di più, una notizia che farà indubbiamente piacere a tutti i fan della serie desiderosi di godersi al meglio l'ultima avventura di Abe (e se volete approfondire, eccovi la nostra recensione di Oddworld Soulstorm).

Ricordiamo che Oddworld Soulstorm Enhanced Edition offrirà il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi distribuiti nei mesi successivi al debutto. In più, gli autori hanno promesso migliorie al gameplay, sebbene al momento non sia chiaro quali meccaniche dovrebbero essere state perfezionate per l'occasione. In aggiunta, la Enhanced Edition segna anche il debutto di Oddworld Soulstorm su console Xbox: per l'occasione verranno prodotte due diverse edizioni fisiche, la Day One Edition comprensiva di steelbook, e la Collector's Edition riempita con diversi contenuti, come ad esempio una statuina del protagonista e un artbook di 160 pagine.