Oddworld Soulstorm sarà esclusiva Epic Games Store su PC

Con un messaggio su Twitter, Lorne Lanning ha annunciato che Oddworld Soulstorm uscirà in esclusiva PC su Epic Games Store e non sarà dunque disponibile su altri store come Steam o GOG.

Il motivo di questa scelta è stato chiaramente specificato dall'autore della serie, che ha parlato della necessità di ottenere fondi aggiuntivi per completare lo sviluppo del gioco e raggiungere gli standard qualitativi imposti dalla visione del team senza dover tagliare contenuti per mancanza di budget. Rispetto ai piani iniziali, Oddworld Soulstorm è cresciuta enormemente e per questo si sono resi necessari ulteriori finanziamenti, reperiti proprio tramite l'esclusiva Epic Games Store su PC.

Oddworld Soulstorm (remake di Oddworld Abe's Exoddus, uscito nel 1999 su PSOne e PC) uscirà nel 2020 su Epic Games Store, PlayStation 4 e Xbox One, al momento la finestra di lancio esatta non è stata fornita. Per quanto riguarda Nintendo Switch, Lorne Lanning ha annunciato "un anno speciale per i possessori di Switch", parole che farebbero pensare ad un possibile arrivo dei precedenti giochi della serie sulla console ibrida della casa di Kyoto, come Oddworld New n Tasty, il remake del primo Oddworld uscito nel 2014 e accolto positivamente da pubblico e critica.