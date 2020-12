Oddworld Soulstorm: il gameplay del platform nel nuovo video dei TGA 2020

I ragazzi di Oddworld Inhabitants approfittano della vetrina mediatica dei The Game Awards 2020 per tuffarci ancora una volta nelle distopiche ambientazioni di Oddworld Soulstorm con delle scene di gameplay inedite.

Il nuovo capitolo di questa storica serie action adventure venata di elementi puzzle-platform ambisce a ridefinire gli standard del genere con un'esperienza ricca di colpi di scena e, naturalmente, dell'ironia sopra le righe che caratterizza da sempre l'epopea di Abe.

Come più volte confermato dagli autori californiani, il progetto strizzerà l'occhio al passato della saga per immergerci in una frizzante avventura con livelli 2.5D da completare sia in modo furtivo che "aggressivo".

L'attesa patita dagli appassionati nel lungo processo di sviluppo di Soulstorm sarà "compensata" da una longevità teorica tra le 12 e le 15 ore, ma con la possibilità di raggiungere anche le 100 ore sviscerando tutti i segreti della storia. Il trailer dei The Game Awards 2020 di Oddworld Soulstorm fissa per la primavera del 2021 l'uscita del titolo su PC, PS4 e PlayStation 5. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo video e, più in generale, del progetto portato avanti da Oddworld Inhabitants.