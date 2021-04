Oddworld Soulstorm gratis da oggi con PlayStation Plus su PS5, ecco il trailer di lancio

Oddworld Soulstorm è disponibile da oggi e per celebrare il lancio del gioco Oddworld Inhabitants ha pubblicato un trailer di lancio che introduce i giocatori alla nuova avventura di Abe.

Oddworld Soulstorm è un'esplosiva avventura d'azione in cui potrai creare, ricercare e muoverti furtivamente e che presenta caratteristiche tipiche dei platform. È la storia di un combattimento impossibile contro un avversario che utilizzerà ogni potente mezzo a disposizione, dalla propaganda alla forza bruta passando per la letalità, per bloccare Abe e ogni minimo tentativo di rivolta.

Il gioco è ora disponibile su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e PS5 in formato digitale, tutti gli abbonati al servizio PS Plus potranno scaricarlo gratis su PlayStation 5 come parte della lineup giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021.

Oddworld Soulstorm arriverà in versione fisica la prossima estate con due edizioni denominate Day One Oddition e Collector's Oddition. La prima include solamente il gioco con Steelbook in regalo per i preordini mentre la seconda contiene oltre a gioco e custodia in metallo anche una figure di Abe alta 22 centimetri, un portachiavi, tre cartoline, un set di adesivi e tatuaggi e artbook da 160 pagine. Potete prenotare entrambe le edizioni da GameStopZing, uscita prevista a inizio luglio.