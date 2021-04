Oddworld Soulstorm è gratis su PS Plus: due ore di gameplay per il gioco PS4, PS5 e PC

Il cupo e cinico immaginario nato dalla fantasia di Lorne Lanning torna a prendere vita così come originariamente immaginato dall'autore videoludico, grazie al lancio di Oddworld: Soulstorm.

Dopo il rilancio della saga operato con Oddworld: New 'n' Tasty, rifacimento del primo Oddworld: Abe's Oddysee, è ora approdato su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 il suo nuovo sequel. In occasione di questo importante rilancio della serie, il team di Oddworld Inhabitants e Sony hanno deciso di proporre il titolo gratis agli appassionati in possesso di PS5. Gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono infatti già procedere con il download di Oddworld: Soulstorm, aggiungendo l'epopea di Abe alla propria libreria videoludica.

Rispetto ai propri predecessori, la nuova creatura di Lorne Lanning introduce alcune intriganti novità, a partire da un comparto grafico e tecnico completamente rinnovato e battezzato dal team di sviluppo come 2.9D. All'inedita profondità estetica, si accompagnano anche nuove dinamiche di gameplay, come le abilità di crafting in possesso del protagonista. Per presentare le potenzialità di Oddworld: Soulstorm, in attesa della recensione, il nostro Francesco Fossetti, affiancato da Marco Mottura, ha imbracciato il DualSense per calarsi ancora una volta nei panni di Abe e dedicarsi al salvataggio dei Mudokon.



Se vi siete persi la diretta, non temete: trovate la replica integrale delle circa 2 ore di gameplay direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye On Demand: buona visione!