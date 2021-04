Oddworld Soulstorm: la guida ai controlli su PS4 e PS5

Salvare Mudokon non è mai stato così coinvolgente come in Soulstorm, il nuovo seguito di Oddworld gratis su PS5 con il PS Plus di questo mese.

Come nelle avventure classiche di Abe, avremo a disposizione molte azioni con cui risolvere i puzzle che incontreremo, proprio per questo vogliamo fornirvi qui di seguito un elenco completo di tutti comandi del gioco. Correre, saltare, usare leve, lanciare oggetti, usare la furtività sono solo alcune delle tante cose che dovrete fare per aiutare Abe a salvare tutti i suoi simili da un terribile fato. Per muovervi tra i vari livelli del pericoloso mondo di Oddworld e sopravvivere dovrete avere i riflessi pronti e conoscere bene i comandi che avete a disposizione. Qui sotto troverete una lista con i controlli del DualShock/DualSense che potrebbe tornarvi utile in più di un'occasione.

A sinistra abbiamo scritto l'azione, a destra è riportato il pulsante corrispondente.

Controlli di Abe in Oddworld Soulstorm

Movimento - L (analogico sinistro)

(analogico sinistro) Corsa - R1

Abbassati - Cerchio

Rotola - Cerchio + L

Furtività - L1

Salta - X

Doppio salto - X + X

Salto in corsa - L1 + X + X

Aggrapparsi - X + L verso la sporgenza

Salire su sporgenza - L verso su

Scendere da sporgenza - L verso giù

Interagisci/Rompi cassa/Apri/Saccheggia - Quadrato (tieni premuto)

(tieni premuto) Apri inventario - Triangolo (tieni premuto)

(tieni premuto) Seleziona oggetto da inventario - Triangolo (tieni premuto) + L per navigare; rilascia per selezionare

(tieni premuto) + per navigare; rilascia per selezionare Mira - R (analogico destro)

(analogico destro) Lancia oggetto - R2

Scambia oggetto - R3 (premere analogico destro)

(premere analogico destro) Atteggiamento aggressivo - Freccia sinistra

Atteggiamento passivo - Freccia destra

Saluta - Freccia su

Aspetta - Freccia giù

Nascondersi - Due volte Quadrato davanti all'oggetto in cui si vuole entrare

davanti all'oggetto in cui si vuole entrare Lasciare nascondiglio - Quadrato

Salire una scala - X per saltare, L per salire

per saltare, per salire Canta - L2 (tieni premuto)

(tieni premuto) Controlla sfera Ch'i - L

Disarmare mina - O per abbassarsi, Quadrato per disarmare (solo quando la luce è verde !)

per abbassarsi, per disarmare (solo quando la luce è !) Menu creazione e seguaci - Triangolo

Menu pausa - Tasto opzioni

Controllare i nemici

La caratteristica più distintiva del nostro Mudokon preferito è la sua voce ipnotica, che può essere usata per prendere il controllo dei vari nemici (soprattutto i fastidiosi quanto comici Slig). Come probabilmente saprete, cantando (L2) è possibile rilasciare una sfera di Ch'i che, se diretta sull'avversario, consentirà ad Abe di controllare le sue azioni per sgombrare la strada da altre possibili minacce. Ricordatevi che potete sapere per quanto a lungo controllerete qualcuno guardando la barra che circonda la sfera con l'immagine di Abe in basso a destra dello schermo; inoltre, i Soppressori di canto (le sfere dall'aspetto metallico sospese in aria) fulmineranno Abe se canterete troppo vicini ad essi, impedendogli di usare la voce e liberando eventualmente dalla possessione i nemici.

Muovere nemico posseduto - L

Mirare con l'arma del nemico posseduto - R

Sparare - R2

Fare interagire il nemico posseduto - Quadrato

Fare comunicare il nemico posseduto - Freccia su, giù, destra o sinistra

Dare un comando con il nemico posseduto - R1

Rilasciare la possessione - Cerchio (questo lascerà il nemico stordito)

(questo lascerà il nemico stordito) Far esplodere il nemico posseduto - L2 (tieni premuto), molto divertente

(tieni premuto), molto divertente Possedere un altro nemico - L per dirigere la sfera di Ch'i sul prossimo malcapitato

Speriamo che adesso riuscirete a salvare ancora più Mudokon, in questo nuovo capitolo della serie Oddworld, disponibile su PC, PS4 e PlayStation 5.