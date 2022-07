Oddworld Soulstorm per Nintendo Switch è cosa fatta, secondo un rivenditore

Dopo il lancio su PC, PS4 e PlayStation 5 (Plus incluso al day-one) avvenuto nell'aprile del 2021, Oddworld Soulstorm è approdato anche su Xbox One e Xbox Series X|S prima della fine dello scorso anno. Manca dunque all'appello solamente Nintendo Switch, una mancanza che potrebbe essere colmata tra non molto.

Il rivenditore olandese Nedgame ha appena inserito nel proprio listino la versione Nintendo Switch di Oddworld Soulstorm. Proposta al prezzo di 49,99 euro, al momento risulta essere sprovvista di una data precisa, sebbene il sito si aspetti un lancio entro la fine di quest'anno. La pagina indica infatti una data placeholder corrispondente al 31 dicembre 2022.

Gli sviluppatori di Oddworld Inhabitants non hanno ancora effettuato un annuncio ufficiale in merito, dunque nell'attesa vi consigliamo di non cantar vittoria. L'informazione ci sembra in ogni caso abbastanza plausibile, dal momento che sulla console di Kyoto sono già disponibili altri giochi della serie, incluso il diretto predecessore Oddworld: New 'n' Tasty.

In attesa di un annuncio ufficiale, ricordiamo che Oddworld Soulstorm vede il reticente eroe Mudokon Abe a capo di una rivolta. Il suo compito è quello di guidare i suoi compagni attraverso ambienti progettati in 2.5D ricchi di rompicapi e ostacoli, potendo inoltre fare affidamento su elementi RPG-lite come la possibilità di ottenere risorse per costruire nuovi oggetti ed armi, e il sistema Quarma, che influenza il suo destino e quello dei suoi compagni. Leggete la nostra recensione di Oddworld Soulstorm per saperne di più.