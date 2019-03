Oddworld Soulstorm: nuovo Cinematic Teaser dalla GDC 2019

Durante il keynote di Unity che si è tenuto nella notte alla GDC di San Francisco, Oddworld Inhabitants ha mostrato un breve video di Oddworld Soulstorm che raccoglie alcune brevissime sequenze cinematiche del gioco.

La clip mostra i principali personaggi dell'avventura all'interno di un treno in corsa sospeso nel cielo, intento a raggiungere una meta ancora sconosciuta. Oltre al filmato della durata di 1.30 minuti Oddworld Inhabitants ha pubblicato anche due brevi dietro le quinte che mostrano che mostrano il lavoro svolto sugli effetti speciali e sul rendering dello sciamano.

Oddworld Soulstorm è stato annunciato nel 2016 ma da allora le novità sono arrivate con il contagocce e ad oggi non sappiamo praticamente nulla sul progetto, se non che sarà una reinterpretazione di Abe's Exoddus, secondo gioco della serie uscito nel 1998. La data di uscita è ancora sconosciuta, così come le piattaforme di destinazione, probabilmente PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, non è escluso però che Oddworld Soulstorm possa essere un titolo dedicato alle console di prossima generazione come PlayStation 5, Xbox Scarlett e... Google Yeti.