Oddworld Soulstorm: nuovo teaser trailer dalle atmosfere oscure

Oddworld Inhabitants ha diffuso un nuovo teaser trailer di Oddworld Soulstorm, una brevissima clip denominata "A Peek in the Dark" della durata di appena 30 secondi, giusto un piccolo antipasto in attesa presumibilmente di un video più corposo.

Difficile estrapolare dettagli dal filmato, il teaser mostra pochissimi secondi di gameplay e permette di farsi un'idea sulle ambientazioni dell'avventura, apparentemente piuttosto oscure come si può intuire dal titolo (A Peek in the Dark, appunto) e dai precedente screenshot pubblicati dal team di sviluppo.

In Oddworld Soulstorm, Abe ha sconfitto Mollusk e liberato i suoi compagni schiavizzati, tuttavia l'auspicata pace non sembra essere tornata e il nostro eroe dovrà scontrarsi con una minaccia ancora più pericolosa. Il nuovo gioco della serie torna alla formula classica apprezzata nei primi due episodi e nel remake Oddworld New n Tasty, uscito nel 2015 e particolarmente apprezzato da pubblico e critica.

Il nuovo Oddworld è atteso per il 2020 su PC (in esclusiva Epic Games Store) e console non meglio specificate, presumibilmente PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e probabilmente Google Stadia, in ogni caso restiamo in attesa di conferme sulle piattaforme di destinazione.