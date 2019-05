Oddworld Soulstorm esce a inizio 2020: il nuovo trailer mostra le distopiche ambientazioni

Gli sviluppatori di Oddworld Inhabitants riguadagnano le nostre pagine per darci in pasto un nuovo teaser trailer di Oddworld Soulstorm, il prossimo capitolo di questa iconica serie action adventure venata di elementi puzzle-platform.

Il filmato mostra le distopiche ambientazioni aliene in cui dovremo muoverci insieme a quella calamita di problemi che risponde (bofonchiando) al nome di Abe. Il titolo, come hanno più volte confermato gli autori californiani, continuerà a strizzare l'occhio al passato della serie e a catapultarci in uno scenario di gioco con livelli 2.5D affrontabili sia in modo furtivo che "aggressivo".

Rispetto al passato, l'avventura vanterà un numero maggiore di personaggi secondari con tantissime attività e missioni da svolgere: un fattore, quest'ultimo, che dovrebbe determinare una longevità teorica tra le 12 e le 15 ore, ma con la possibilità di raggiungere anche le 100 ore per sviscerare tutti i segreti di una storia che verterà attorno alla malvagia bevanda energetica Soulstorm Brew.

La commercializzazione di Oddworld Soulstorm è prevista nella prima metà del 2020 su una rosa di piattaforme che deve essere ancora annunciata ma che, presumibilmente, dovrebbe comprendere PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate anche il cinematic trailer di Soulstorm mostrato a fine marzo durante la GDC 2019 di San Francisco.