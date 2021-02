Oddworld Soulstorm: il nuovo trailer ci presenta i gadget di Abe

Tra i protagonisti dell'Epic Games Store Spring Showcase di questa sera troviamo anche Oddworld Soulstorm, nuovo capitolo della celebre serie che è tornato a mostrarsi con un breve trailer ricco di sequenze di gameplay.

Il filmato, che dura circa un minuto, permette di dare un'occhiata a quelli che sono i gadget in dotazione al protagonista. Nel corso del video possiamo infatti vedere come Abe sia in grado di utilizzare granate ad acqua per sedare le fiamme, accendere torce per allontanare delle pericolose creature volanti e sparare un elastico per intrappolare alcune tipologie di nemici. Ad un certo punto del trailer si può anche vedere il menu dell'inventario, nel quale sono presenti almeno dodici oggetti diversi. Nelle sequenze finali troviamo anche una piccola novità dedicata allo stealth, dal momento che il personaggio può nascondersi negli armadietti per evitare che le guardie possano accorgersi della sua presenza.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che il gioco arriverà nel corso della primavera 2021 esclusivamente su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (solo su Epic Games Store). A proposito della console Sony, sapevate che Oddworld Soulstorm supporterà l'Audio 3D su PlayStation 5?

Non dimenticate di dare un'occhiata ai nuovi saldi di primavera sull'Epic Games Store.