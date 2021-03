Oddworld Soulstorm PS5 e PS4: prenota Day One e Collector's Edition da GameStopZing

Tra pochi giorni Oddworld Soulstorm verrà finalmente pubblicato in formato digitale su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 - gli abbonati Plus potranno persino ottenere l'edizione per PS5 gratis - ma i giocatori più pazienti potranno mettere le mani sulle edizioni fisiche per console, la cui uscita è fissata per il mese di luglio.

Oddworld Soulstorm verrà pubblicato in formato fisico su PlayStation 4 e PS5 il 6 luglio 2021, in due differenti edizioni già preordinabili da GameStopZing. La Day-One Oddition da 50,98 euro includerà esclusivamente il gioco base, ma coloro che lo prenoteranno riceveranno anche l'esclusiva custodia in metallo in rilievo. Decisamente più ricca la Collector's Oddition da 149,98 euro, che offrirà una copia del gioco, la custodia in metallo esclusiva, una figure di Abe alta 22 cm, il portachiavi "Compagnia Mineraria", tre stampe artistiche, il tatuaggio "Mano di Abe", degli adesivi tribali e un artbook premium da 160 pagine, il tutto raccolto in una Collector's Box unica.

Oddworld Soulstorm è una rivisitazione di Abe's Exoddus, e funge da. Siete chiamati a vestire i panni di Abe, il riluttante eroe Mudokon che inavvertitamente ha scatenato una rivolta e ora deve guidare i suoi compagni Mudokon nella loro lotta per la libertà contro i leader del pianeta.