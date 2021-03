Oddworld Soulstorm: risoluzione e framerate su PS5, durerà almeno 20 ore

Lorne Lanning, creatore della saga di Oddworld, è stato intervistato da WCCFTech in vista del lancio di Oddworld Soulstorm e in questa occasione ha rivelato vari dettagli tecnici legati a risoluzione e framerate delle versioni PS4 e PS5.

Scopriamo così che su PlayStation 5 Oddworld Soulstorm girerà a 1440p e 60fps mentre su PlayStation 4 il valore scende a 1080p e 30fps. Sulla console next-gen di Sony il gioco sfrutterà l'Audio 3D e le funzionalità del DualSense come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Lanning si sofferma poi a parlare della durata, affermando che Soulstorm "durerà circa 20 ore" sottolineando in ogni caso come il gioco offrirà altre "dozzine di ore di gioco" nel caso di ulteriori run.



Si parla anche dell'ottimo rapporto con PlayStation, con Sony che ha supportato il team e dato visibilità a Soulstorm nei suoi eventi digitali, fino alla decisione di rendere Oddworld Soulstorm uno dei giochi gratis PS Plus di aprile, ricordiamo infatti che il prossimo mese gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis il gioco su PlayStation 5.



Oddworld Soulstorm uscirà il 6 aprile su PS4, PS5 e PC Windows (via Epic Games Store), al momento non sono previsti porting su altre piattaforme come Xbox, Google Stadia e Nintendo Switch.