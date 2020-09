Oddworld Soulstorm supporterà l'Audio 3D su PS5, ecco il nuovo gameplay

Oddworld Soulstorm si è mostrato nuovamente sul palco digitale del PlayStation 5 Showcase, in un trailer dove abbiamo potuto dare un'occhiata a delle sequenze di gameplay inedite. Il filmato, che potete visionare in apertura alla news, mostra anche un piccolo incipit dell'intreccio narrativo del gioco.

Oddworld Soulstorm farà uso dell'audio 3D di PlayStation 5, per portare i giocatori nel mezzo dell'azione, mentre tramite il controller DualSense sarà possibile avvertire il battito cardiaco di Abe quando cercherà di salvare propri compagni dal fuoco nemico. Se il protagonista sarà in difficoltà i comandi faranno resistenza, per simulare la fatica del personaggio.

Stando a quanto si legge sul sito di PlayStation, Abe dovrà ricorrere a tutte le risorse possibili per trasformarsi da un semplice schiavo ad un carismatico leader rivoluzionario: si potrà borseggiare e razziare a piacimento, in modo tale da poter creare gli strumenti e le armi utili a difendere sé stesso e i propri commilitoni nel corso dell'avventura.

Sempre più evidenti anche le atmosfere cupe del titolo, già mostrate nei precedenti trailer, e l'avventura di Abe alla ricerca della libertà sembra farsi più pericolosa che mai, ma sempre con un tocco di humor, come da trazione per la saga. Sfortunatamente lo studio di sviluppo non ha ancora rivelato la data d'uscita del videogioco, nell'attesa di saperne di più vi segnaliamo il nostro provato di Oddworld Soulstorm a cura di Francesco Fossetti.