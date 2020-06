Oddworld Soulstorm torna a mostrarsi in versione PS5

Arriva a sorpresa durante l'evento reveal dei titoli PlayStation 5 anche il nuovo filmato dedicato ad Oddworld Soulstorm, nuovo capitolo della serie con protagonista il buffo alieno.

Il breve filmato mostrato all'evento, della durata di circa due minuti, ci permette di assistere ad alcune sequenze di gameplay appartenenti a varie situazioni. Come potete vedere molto bene del trailer qui sopra, pare che le meccaniche di gioco ricordino molto da vicino quanto visto in Oddworld: Abe's Oddysee e Oddworld: Abe's Exoddus ma con un comparto tecnico da urlo e fondali incredibilmente ricchi di dettaglio.

Purtroppo alla fine del trailer non sono state fornite indicazioni specifiche sulla data d'uscita del gioco e, ovviamente, sulle piattaforme di riferimento al di fuori di PlayStation 5. In ogni caso è molto probabile che il gioco sia in arrivo il prossimo anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.