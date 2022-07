Oddworld Soulstorm, è ufficiale: Abe torna in azione su Nintendo Switch!

Dopo essersi accasato su PlayStation, PC e Xbox, l'ultimo atto dell'epopea platform di Lorne Lanning Oddworld Soulstorm si appresta a sbarcare anche su Nintendo Switch nelle edizioni Standard, Limited e Collector's firmate da Microids e Oddworld Inhabitants.

I collezionisti che vorranno reindossare i panni di Abe su Switch per salvare il popolo dei Mudokon potranno perciò approfittare dell'occasione e optare per l'acquisto di una delle due versioni speciali di questa esperienza interattiva ispirata ai platform "vecchia scuola".

La Limited Edition di Soulstorm comprenderà tre stampe speciali e un case in metallo a tema Oddworld per custodire un totale di 24 cartucce di giochi Nintendo Switch. Gli acquirenti della Collector's Oddition di Oddworld Soulstorm avranno accesso a tutti i bonus della Collector's, ad una action figure di Abe alta 22cm, degli sticker della Tribù di Mudogon, una rappresentazione del tatuaggio di Abe, una medaglietta metallica del Soulstorm Mining Company e, soprattutto, uno splendido artbook di 160 pagine realizzato da Pix'n Love Publishing, con tantissimi bozzetti preparatori inediti e disegni che ripercorrono lo sviluppo di Soulstorm.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Oddworld Soulstorm su Switch, in cima alla notizia trovate il video confezionato da Microids per celebrare la partnership con Oddworld Inhabitants per il porting nintendiano dell'odissea aliena di Abe. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Oddworld Soulstorm.