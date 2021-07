Oddworld Soulstorm, grande update ora disponibile: migliora il titolo PS4, PS5 e PC

Dopo una prima pubblicazione che ha visto arrivare Oddwordl: Soulstorm per PS5 gratis con PlayStation Plus, proseguono le attività di supporto post lancio del team di sviluppo.

In particolare, da quest'oggi, i giocatori possono scaricare un nuovo aggiornamento dedicato al titolo a firma di Lorne Lanning. Il creatore della serie Oddworld ha infatti annunciato di aver ultimato i lavoro su di una nuova patch per il gioco, ora disponibile per il download sia su PC sia su console PS4 e PS5. L'update, annunciano gli autori di Oddworld: Soulstorm, provvede a migliorare in maniera significativa l'esperienza di gioco, tramite la risoluzione di molteplici bug e la correzione di problematiche di varia natura.



"Abbiamo pubblicato sette aggiornamenti dal lancio della versione iniziale. - scrive Lorne Lanning in un messaggio alla community - Siamo ora orgogliosi di dire che il gameplay di Oddworld: Soulstorm è stato rifinito su tutte le piattaforme. Nessun gioco è esente da bug, ma la versione che potete scaricare da Epic Games Store, PS4 e PS5 è una edizione di cui siamo fieri e pensiamo che l'apprezzerete".



Nel frattempo, non si hanno ancora notizie ufficiali in merito ad un possibile lancio di Oddworld: Soulstorm anche su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.