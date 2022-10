Oddworld: Soulstorm, la versione Nintendo Switch arriverà molto presto

Oddworld: Soulstorm ha ricevuto una data d'uscita per il suo porting su Nintendo Switch. Dopo che la versione per la console ibrida della Grande N è stata annunciata ufficialmente nel mese di luglio, periodo nel quale Abe è tornato in azione su Nintendo Switch. Non avevamo ancora una data ufficiale, che però è stata confermata in data odierna.

Nintendo Switch accoglierà a braccia aperte Oddworld: Soulstorm Oddtimized Edition; un nome tanto inusuale quanto voluto per le avventure del nostro Abe, le quali sono state appositamente riviste in occasione dell'approdo del titolo su Nintendo Switch. Dunque, a differenza del recente Alan Wake Remastered su Nintendo Switch, che non se la cava affatto bene con questa sua versione per la console ibrida, possiamo dormire sonni tranquilli con OddWorld: Soulstorm.

Il team di sviluppo, il quale ha rassicurato i giocatori sulla buona riuscita di questa nuova edizione del titolo, che per l'occasione si è mostrato al grande pubblico con un nuovo trailer, approderà molto presto sui lidi di Nintendo Switch. La Oddtimized Edition di Oddworld: Soulstorm arriverà il 27 ottobre 2022. Non c'è che dire, dunque, per questo grande annuncio a sorpresa. Tuttavia, le informazioni sul titolo non finiscono qui: come sappiamo, la Oddtimized Edition è stata appositamente progettata per l'hardware ibrido della console e, per celebrare questo nuovo arrivo, chiunque effettuerà il preorder di questa versione riceverà un'originale colonna sonora digitale ed un artbook digitale.

Per chi fosse interessato all'acquisto dell'edizione da collezione, anche quest'ultima sarà disponibile nella sua versione per Nintendo Switch e conterrà al suo interno:

Cofanetto da collezione

Edizione fisica del gioco

Confezione in metallo con 24 slot per cartucce da gioco di Nintendo Switch

Sticker tribali

Portachiavi della compagnia mineraria

Statuetta esclusiva di Abe

Set di tre foto

Artbook fisico

Tatuaggio della mano di Abe

L'arrivo di questa nuova edizione del gioco farà gola a moltissimi giocatori, oltre che ai fan della saga (seppure il titolo sia già approdato su tutte le altre piattaforme) e ad alcuni collezionisti videoludici. Abe sta per tornare, con un'avventura pensata appositamente per Nintendo Switch.