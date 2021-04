Oddworld Soulstorm: video di gameplay, aggiornamento gratuito per PS5 e specifiche per PC

Oddworld Inhabitants ha pubblicato una serie di nuovi video gameplay per Oddworld: Soulstorm che mostrano vari aspetti del gioco, accompagnati dai dettagli sui requisiti per PC e sull'aggiornamento gratuito dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5.

Come si legge nella nota ufficiale infatti la versione digitale di Oddworld: Soulstorm uscirà il prossimo 6 aprile su PS4 e PS5 e sarà inclusa per tutto il mese di aprile nel PlayStation Plus per i giocatori di PS5. Gli utenti che acquisteranno la versione per PS4 del gioco potranno godere gratuitamente dell'aggiornamento next-gen su PS5. Ovviamente questa possibilità non funzionerà al contrario: chi possiede il gioco su PS5 non potrà usufruire della versione per PS4. Allo stesso modo chi comprerà la versione fisica per PS4 riceverà l'aggiornamento gratuito per PS5 in digitale.

Passando ai requisiti per PC gli sviluppatori hanno fornito due specifiche consigliate: la minima prevede un processore Intel Quad Core da 1.7 GHz (o equivalente), una scheda video NVIDIA GeForce GTX 670 e 8 GB di ram, mentre quella consigliata richiede un processore Intel Quad Core da 2.3 GHz (o equivalente), una GeForce GTX 970 e almeno 16 GB di ram.

Prima di lasciarvi ai filmati di gameplay vi ricordiamo che potete trovare i dettagli sulle varie versioni di Oddworld: Soulstorm sulle pagine di Everyeye.