Oddworld Stranger's Wrath HD arriva a giorni su PS4 e Xbox One: data d'uscita annunciata

A distanza di oltre due anni dal debutto della versione Nintendo Switch di Oddworld Stranger's Wrath HD, il team di Oddworld Inhabitants ha annunciato a sorpresa l'intenzione di proporre il titolo anche su console Sony e Microsoft.

La data di uscita del porting è peraltro decisamente imminente: la software house ha infatti annunciato che Oddworld Stranger's Wrath HD approderà su PlayStation 4 e Xbox One in occasione del prossimo venerdì 11 febbraio 2022. Ovviamente, anche i giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno approfittare di questo nuovo debutto, grazie alle funzioni di retrocompatibilità delle console Sony e Microsoft di nuova generazione.



Il prezzo di vendita di Oddworld Stranger's Wrath HD è stato fissato da Oddworld Inhabitants a 19,99 dollari. Rispetto all'originale, la versione HD in arrivo su PS4 e Xbox One proporrà cinque ore di gioco aggiuntive grazie a nuove missioni secondarie. Sul fronte tecnico, inoltre, Oddworld Stranger's Wrath HD includerà un comparto audio radicalmente migliorato, una risoluzione in 4K e una maggiore fluidità grazie ad un frame rate a 60 fps.



Dopo l'uscita di Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, gli appassionati della serie potranno ora (ri)scoprire questo peculiare capitolo della saga, esordito per la prima volta su PlayStation 3 nel corso del dicembre 2011.