Oddworld Stranger's Wrath HD: l'edizione limitata per Switch ha una data di uscita

Microids ha annunciato che l'edizione fisica a tiratura limitata di Oddworld Stranger's Wrath HD per Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi dal 26 maggio in Nord America e dal 28 dello stesso mese in Europa.

Questa edizione include una copia del gioco con custodia cartonata lenticolare, un foglietto di adesivi e un portachiavi, i preordini apriranno a breve presso i principali rivenditori, il prezzo non è stato reso noto. Oddworld Stranger's Wrath HD è uscito in formato digitale su eShop lo scorso mese di gennaio ed è dunque già disponibile per il download su Nintendo.

Microids ha firmato a inizio anno una partnership con Oddworld Inhabitants per portare tre giochi di Oddworld su Switch. Il primo è Oddworld Stranger's Wrath HD mentre il secondo potrebbe essere Oddworld Munch's Oddysee, il terzo invece non è stato reso noto ma sembra che Oddworld Soulstorm sia escluso da questo accordo di publishing.

La serie Oddworld, molto popolare alla fine degli anni '90, ha faticato a trovare una sua identità in questi anni, il remake Oddworld New n Tasty è stato accolto positivamente da pubblico e critica e lo studio è ora al lavoro sul già citato Oddworld Soulstorm, ancora privo di una finestra di lancio e in arrivo presumibilmente tra il 2020 e il 2021.