Oddworld Stranger's Wrath HD per Nintendo Switch: il nuovo video svela la data di uscita

Mentre cresce l'attesa per il lancio del progetto di Oddworld Soulstorm, gli autori di Oddworld Inhabitants confermano l'imminente arrivo di Stranger's Wrath HD su Nintendo Switch: ecco le immagini e il video di lancio di questo porting.

La riedizione nintendiana di Stranger's Wrath attingerà a piene mani dal lavoro svolto dagli sviluppatori californiani con la versione HD per PC, PS3, PS Vita e sistemi mobile. In questa sua nuova veste, l'action adventure in terza persona offrirà la medesima esperienza grafica e ludica delle precedenti remaster HD, oltre ad una serie di funzionalità aggiuntive come la compatibilità con l'HD Rumble, i giroscopi dei Joy-Con e la possibilità di giocare sia in modalità docked che portatile. Tra le altre peculiarità grafiche e tecnologiche del titolo, citiamo poi il framerate a 60fps e la sensibile riduzione nei tempi di caricamento.

L'uscita di Oddworld Stranger's Wrath HD su Nintendo Switch è prevista per il 23 gennaio: date un'occhiata alle scene di gameplay e alle immagini confezionate dagli autori statunitensi e diteci che cosa ne pensate al riguardo. Per approfondire la conoscenza della trama e delle dinamiche di gameplay di questo progetto, vi consigliamo infine di leggere la nostra recensione PS3 di Oddworld Stranger's Wrath HD.