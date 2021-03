Oddyssey Your Space, Your Way: annunciata la nuova avventura spaziale di 505 Games

505 Games è lieta di annunciare Oddyssey Your Space, Your Way un'avventura di costruzione ed esplorazione spaziale che accompagnerà i giocatori in viaggio in un universo sandbox condito da un un umorismo leggero e uno stile grafico classico. Sviluppato da Weird Fish, il gioco vedrà la luce prossimamente su Steam in Accesso Anticipato.

Oddyssey Your Space, Your Way offrirà sia una modalità single-player che una co-op multiplayer. A bordo di una piccola nave di supporto opportunamente chiamata "Oddyssey", i giocatori dovranno perlustrare la galassia alla ricerca di risorse per alimentare l'ARK, una mega nave madre che ospita gli ultimi due milioni di coloni umani rimasti sulla Terra, che giacciono pacificamente congelati nel sonno. Attraverso nebulose, campi di asteroidi e qualsiasi altro ostacolo, i pochi coloni risvegliati della Oddyssey raccoglieranno risorse per proseguire il viaggio dell'ARK oper costruire ed espandere la nave, al fine di scoprire nuove funzionalità che rendono la vita nello spazio meno difficile.

Nello spazio infinito la morte è inevitabile, ma non permanente, infatti gli astronauti morti potranno essere sostituiti da uno qualsiasi dei milioni di altri esseri umani congelati sull'ARK, i quali si risveglieranno con diversi tratti e abilità, aggiungendo costante varietà al gameplay di Oddyssey. I giocatori potranno anche hackerare i genomi dei personaggi per alterare le fibre stesse della loro essenza, rendendoli più adatti alle stranezze del viaggio nello spazio a bordo della nave.

Oddyssey offrirà un gameplay per giocatore singolo con opzioni aggiuntive per la co-op locale a 4 giocatori o la co-op multiplayer online a 8 giocatori, permettendo agli utenti di lavorare insieme per costruire nuove stanze, inventare nuove tecnologie, estrarre materiali e molto altro. Dinanzi a loro si estenderà un vasto sandbox interstellare al quale approcciarsi liberamente. I giocatori potranno seguire gli eventi della trama principale oppure impegnarsi a costruire liberamente, vagando ed esplorando la galassia per vedere quali avventure si trovano nello spazio profondo.

Oddyssey: Your Space, Your Way verrà lanciato in Accesso Anticipato su Steam per PC il 7 settembre 2021 al prezzo di €29,99. È da ora possibile aggiungere il titolo alla propria Lista dei Desideri di Steam.