Odin Valhalla Rising : tutti i dettagli sul gioco nella Video Anteprima

Passiamo in rassegna nella nostra Video Anteprima tutto quello che sappiamo su questo nuovo e interessante MMORPG basato sulla mitologia norrena che prende il nome di Odin Valhalla Rising.

Il gioco, in sviluppo presso il team Lionheart Studio e pubblicato da Kakao Games, sembra essere una sorta di Black Desert Online (anch'esso pubblicato da Kakao Games) con una componente action più marcata e un'ambientazione tutta da esplorare che farà sicuramente breccia nel cuore di chi ha amato l'ultimo God of War e non vede l'ora di immergersi nell'avventura di Eivor in Assassin's Creed Valhalla. Nel filmato potete scoprire tutte le informazioni attualmente note sul gioco come le classi disponibili e le divinità che sono state avvistate nei trailer e nelle immagini pubblicate di recente.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco punta ad un'uscita su PC e dispositivi portatili (iOS e Android) entro la fine dell'anno. Sebbene non ci siano informazioni precise in merito, visto quando avvenuto al lancio di Black Desert Online possiamo aspettarci che anche Odin Valhalla Rising richieda l'acquisto del pacchetto di base per poter accedere ai server.

Avete già letto la nostra anteprima di Odin Valhalla Rising?