Odin Valhalla Rising: nuovo epico trailer per l'epopea norrena

L'immaginario norreno sta vivendo una vera e propria epoca d'oro nel mondo dello sviluppo videoludico, con una molteplicità di grandi e piccole produzioni che ne hanno tratto ispirazione.

Dal rilancio di God of War tra gli scenari suggestivi dell'avventura di Kratos e Atreus, sino al recente Asassin's Creed: Valhalla, senza ovviamente dimenticare i 5 milioni di giocatori attivi su Valheim, la mitologia vichinga non manca di affascinare il pubblico su sostanzialmente tutte le piattaforme di gioco. Un trend che non è estraneo nemmeno alle software house orientali, con diversi team al lavoro su titoli dalle ambientazioni riconducibili agli scenari norreni.

Tra questi ultimi, troviamo anche Kakao Games, autrice di Black Desert Online, con la software house che si sta da tempo dedicando allo sviluppo di Odin: Valhalla Rising. Ambizioso MMORPG annunciato per PC e dispositivi mobile, il titolo in arrivo dalla Corea del Sud punta a far attraversare ai giocatori i regni di Midgard, Jotunheim, Alfheim e Niffelheim. Per riaccendere i riflettori sulla produzione, al momento priva di una data di lancio precisa, Kakao Games ha pubblicato un nuovo epico trailer del gioco, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Per un riepilogo delle informazioni rese note sino ad ora, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Odin: Valhalla Rising.