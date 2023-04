Odyssey sarebbe il titolo ufficiale del nuovo survival game di Blizzard

Tra una nuova stagione di Overwatch 2 e i preparativi per il lancio di Diablo 4, è bene ricordare che da oltre un lustro Blizzard sta lavorando anche ad un survival game, il cui nome di lavorazione è Project Odyssey. Il gioco è stato oggetto delle attenzioni di Jez Corden e Rand al Thor 19 durante l'ultima puntata del podcast The Xbox Two.

Durante la chiacchierata, il redattore di Windows Central ha affermato di essere al 90% certo che Odyssey sarà il titolo ufficiale del gioco di sopravvivenza, dunque ben più di un semplice nome di lavorazione. Sulla base di ciò che ha visto in passato, ossia una build piuttosto preliminare del progetto, Corden descrive lo stile grafico di Odyssey come stilizzato e cartoonesco, come quello di Overwatch, dunque anche facilmente ottimizzabile su una console come Xbox Series S.

In merito alle console di destinazione, Jez Corden punta su un lancio multipiattaforma (comprendente dunque anche i dispositivi di casa PlayStation), anche in caso di finalizzazione dell'acquisto di Activision-Blizzard da parte di Microsoft. Il giornalista non ha sentito nulla di specifico in merito, ma ritiene che un'esclusiva avrebbe poco senso dopo anni passati a sviluppare il gioco in un contesto multipiattaforma. Poco dopo, in ogni caso, ammette che potrebbe anche essere pubblicato in esclusiva su Xbox e PC, evenienza che riteniamo piuttosto probabile anche noi se mai dovesse essere conclusa l'acquisizione. Dopotutto Microsoft non s'è fatta alcun problema a cancellare la versione PS5 di Redfall dopo aver comprato Bethesda.

Alla guida di Project Odyssey, ricordiamo, c'è Dan Hay, già curatore della serie Far Cry. Il nuovo gioco di sopravvivenza sarà la prima nuova IP di Blizzard dai tempi di Overwatch. I lavori stanno procedendo a pieno regime, visto che nel 2022 il team è più che raddoppiato e nel 2023 sono attese nuove assunzioni.