Odyssey, il survival game di Blizzard, potrebbe essere rivelato alla BlizzCon 2023

Secondo il giornalista Jez Corden, il nuovo gioco a tema survival di Blizzard, Odyssey, potrebbe essere presentato ufficialmente all'apertura della Blizzcon 2023 del 3 novembre 2023.

Il pronostico è emerso in occasione dell'ultimo episodio di The Xbox Two, il video podcast in cui, fra i vari argomenti, è stato toccato anche quello della imminente BlizzCon. Il giornalista, pur non essendone sicuro al 100%, prevede che Odyssey faccia la sua comparsa nel corso della cerimonia d'apertura dell'evento.

Stando a quanto si rumoreggia, dovrebbe trattarsi di un nuovo survival game ispirato a Everwild, firmato Blizzard Entertainment e diretto dall'ex leader di Far Cry. Tuttavia, i dettagli in merito sono ancora stringatissimi e lo stesso Jez Corden invita tutti gli interessati a seguire l'evento per saperne di più.

Lo stesso titolo del gioco, Odyssey, potrebbe non essere quello definitivo, per quanto alcune indiscrezioni sembrino confermarlo come ufficiale. Il gioco dovrebbe essere creato con uno stile cartoon simil-Overwatch e dovrebbe essere destinato a più piattaforme.

Si tratta della prima nuova IP di Blizzard dai tempi di Overwatch, per l'appunto, per cui c'è una certa curiosità attorno al progetto, sul quale l'azienda sta lavorando a pieno regime. Anche lo stesso team al lavoro sull'opera è stato allargato. Non resta che attendere il 3 novembre per scoprire se le previsioni si avvererranno.