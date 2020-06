Tale of Arise è stato rinviato a data da destinarsi: ecco i motivi

Quello che fino a qualche settimana fa era solamente un sospetto, purtroppo, si è tramutato in realtà. Bandai Namco Entertainment ha appena annunciato d'aver posticipato l'uscita di Tales of Arise: il JRPG, originariamente atteso nel corso del 2020, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il sospetto ci era già venuto la scorsa settimana quando, in occasione del Tales of Festival in formato virtuale, la compagnia giapponese ha deciso di non rivelare alcuna nuova informazione sull'atteso gioco. Questo pomeriggio, purtroppo, è arrivata la conferma del posticipo di Tales of Arise a data da destinarsi.

Le motivazioni? Stando a quanto è possibile leggere nel comunicato ufficiale scritto dal produttore Yusuke Tomizawa, non è tutta colpa dei ritardi causati dall'emergenza Coronavirus. "Con Tales of Arise vogliamo offrire agli appassionati un'esperienza di gioco allo stesso tempo familiare e innovativa, investendo sull'aspetto tecnico per raggiungere una qualità grafica in grado di stupire sia i veterani della serie, sia chi si avvicina per la prima volta a "Tales of". Lo sviluppo del gioco è proseguito regolarmente anche nel 2020, nonostante le sfide che abbiamo dovuto affrontare. L'emergenza COVID-19 ha avuto ripercussioni su alcuni aspetti della lavorazione, ma ci siamo adattati al nuovo contesto mettendo a disposizione del nostro team risorse per lo sviluppo da remoto. Tuttavia, servirà più tempo per ottenere la qualità e la straordinaria esperienza di gioco che abbiamo in mente per i nostri fan, pertanto siamo costretti a posticipare l'uscita di "Tales of Arise".

Il team di sviluppo, quindi, sta lavorando anche per realizzare un comparto tecnico all'avanguardia, e a detta di Tomizawa "è più determinato che mai". Per l'occasione, il produttore di Tales of Arise ha pubblicato lo stupendo wallpaper che trovate allegato a questa notizia. Ufficialmente, il gioco è ancora in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC.