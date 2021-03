Of Bird and Cage, il metal si fonde a La Bella e La Bestia!

Dopo il nuovo trailer di Returnal e l'inedito trailer di Cris Tales, l'appuntamento con il Future Game Show prosegue con un nuovo annuncio.

Dallo show primaverile giunge un annuncio alquanto peculiare, con il trailer di Of Bird and Cage. La produzione viene descritta dal team di Capricia Productions come un "album metal presentato tramite un breve gioco dalla forte componente narrativa". Tra gli artisti che hanno presto parte al progetto indipendente figurano Ron "Bumblefoot" Thal (ex-Guns N' Roses), Rob van der Loo (Epica), Ruud Jolie (Within Temptation) e molti altri.

Of Bird and Cage avrà una durata di circa 2 ore, per un'avventura che promette toni oscuri, tra eventi traumatici, follia e violenza, con il tutto ispirato al grande classico "La Bella e La Bestia". La protagonista, di 25 anni, è una tossicodipendente in fuga da una oscura prigionia, chiamata a scegliere tra perdono e vendetta. Direttamente in apertura a questa news potete trovare il trailer dedicato.

Of Bird and Cage sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 20 maggio 2021, mentre approderà su Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 più avanti nell'anno.