State of Decay 2, Doom e Ghost Recon Breakpoint nei Deals with Gold della settimana

Cosa c'è di meglio di comprare un nuovo gioco per un gamer? Comprare un nuovo gioco a prezzo scontato, naturalmente. Ed ecco che ci viene in soccorso Microsoft con i suoi nuovi Deals with Gold, che puntuali come ogni settimana arrivano e ci tentano con diversi titoli davvero molto interessanti.

Questa settimana si parla infatti di State of Decay 2, proposto al 50% di sconto, così come DOOM, anch'esso scontato della metà rispetto al prezzo di listino, e a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, che da oggi trovate in offerta al 30% in meno sul prezzo intero. Gli sconti di questa settimana dureranno 7 giorni, e termineranno dunque martedì 5 novembre.

Per saperne di più sui titoli in offerta vi rimandiamo alla nostra recensione di State of Decay 2, alla recensione di DOOM e alla recensione di Ghost Recon Breakpoint, per farvi un'idea della qualità dei giochi in questione.

Non sono le uniche offerte attive in questo momento sullo store Xbox One, dato che fino al 31 ottobre c'è ancora la Shocktober Sale, che vede in offerta Borderlands 3 (a proposito, è attualmente in corso l'evento di Halloween di Borderlands 3, lo state giocando?) e Remnant from the Ashes.

Che ne pensate di queste offerte? Ne approfitterete?