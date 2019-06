State of Decay 2 Heartland e Crossfire X alla conferenza Microsoft: ecco i trailer!

L'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo porta sul palco della Conferenza Microsoft numerosi contenuti, tra i quali State of Decay 2 Heartland e CrossfireX.

Il primo di questi va ad ampliare l'offerta di State of Decay 2, riportando i giocatori nella località di Trumbull Valley. Il nuovo contenuto "Heartland" è disponibile da oggi e, inoltre, è incluso all'interno del catalogo Xbox Game Pass. Per maggiori dettagli, vi consigliamo la visione del trailer dedicato, che trovate direttamente in apertura a questa news!

Il secondo annuncio di Microsoft ha invece coinvolto CrossfireX. Già disponibile su PC, il gioco approderà anche su console, giungendo su Xbox One nel corso del 2020. Anche in questo caso, la comunicazione è accompagnata da un trailer, che potete trovare in calce a questa news!



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che ,come rumoreggiato nel corso del periodo immediatamente antecedente alla conferenza, Microsoft ha approfittato dell'E3 2019 per presentare ufficialmente al pubblico le prime informazioni su Project Scarlett!