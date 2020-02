State of Decay 2 Juggernaut Edition arriverà a marzo su PC e Xbox One, anche su Game Pass

I curatori di Xbox Wire presentano ufficialmente State of Decay 2 Juggernaut Edition, la "versione definitiva" del survival horror a mondo aperto di Undead Labs per PC Windows 10 e Xbox One.

In questa sua nuova edizione, State of Decay 2 comprenderà tutti i contenuti che ne hanno contraddistinto il supporto post-lancio, ivi comprese le espansioni maggiori Independence Pack, Daybreak Pack ed Heartland.

Nella Juggernaut Edition troveranno spazio anche una nuovissima mappa a mondo aperto chiamata Providence Ridge, un'esperienza post-tutorial ricostruita, una categoria inedita di armi pesanti da mischia, un migliore sistema di illuminazione ambientale, delle animazioni riprogettate per la schivata e le azioni furtive, un quantitativo doppio di brani musicali accessibili ingame, tantissime correzioni di bug e delle ottimizzazioni alle prestazioni.

State of Decay 2 Juggernaut Edition sarà disponibile dal 13 marzo su Xbox One e PC, sia su Microsoft Store che su Steam, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e console. Chi ha già scaricato il gioco riceverà i contenuti aggiuntivi con un aggiornamento gratuito, mentre chi in passato ha acquistato i pacchetti aggiuntivi riceverà dei bonus ingame che saranno annunciati entro breve. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di State of Decay 2.