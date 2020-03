State of Decay 2 Juggernaut Edition: nuovi video su crafting e gestione delle risorse

I ragazzi degli Undead Labs confezionano dei video tutorial che illustrano con dovizia di particolari (e tante scene di gameplay) le novità che interesseranno la Juggernaut Edition di State of Decay 2 tra crafting, gestione delle risorse ed elementi legati alla componente survival.

I tre filmati esplicativi proposti dalla software house di Seattle ci aiutano a familiarizzare con le numerose innovazioni che attraverserà l'universo survival horror di State of Decay 2 dopo aver raggiunto l'edizione Juggernaut.

Nei video ci vengono proposti alcuni scampoli del nuovo tutorial esteso e delle successive attività, studiate per farci prendere dimestichezza con i contenuti, le missioni e le battaglie con gli zombie che ci attendono nelle fasi avanzate dell'avventura insieme ai nostri sopravvissuti digitali.

Parallelamente a una profonda revisione della grafica e dell'interfaccia, assisteremo così all'ingresso di una nuova zona esplorabile (Providence Ridge), di animazioni inedite per la schivata e i combattimenti all'arma bianca, di equipaggiamenti d'alto livello come le armi pesanti da mischia e di una progressione rivista per il crafting e la gestione dell'insediamento.

Tutte queste novità coinvolgeranno State of Decay 2 a partire dal 13 marzo con l'uscita della Juggernaut Edition su PC e Xbox One, gratis per chi è abbonato a Xbox Game Pass: gli appassionati che hanno già acquistato e installato il gioco dovranno scaricare un "major update", anche qui in maniera del tutto gratuita.