State of Decay 2 Juggernaut Edition: un video mostra le migliorie di questa edizione

Undead Labs ha pubblicato un nuovo trailer che mostra le principali migliorie grafiche ed i nuovi contenuti di State of Decay 2 Juggernaut Edition, edizione estesa del gioco originale in arrivo questa settimana.

La Juggernaut Edition di State of Decay 2 include il gioco originale e i DLC Heartland, Independence Pack e Daybreak Pack, le novità però non finiscono qui perchè gli sviluppatori hanno introdotto anche una nuova mappa, migliorato il tutorial e le fasi iniziali, aggiunto nuovi brani della colonna sonora e apportato modifiche al comparto tecnico. Nello specifico si parla di animazioni inedite, sistema di illuminazione ambientale rivisitato, texture aggiornate e in generale risoluzione di bug e ottimizzazioni per migliorare la stabilità.

State of Decay 2 Juggernaut Edition sarà disponibile dal 13 marzo su Xbox One e PC (via Steam, Epic Games Store e Microsoft Store) al prezzo di 29.99 euro, tutti coloro che possiedono il gioco originale riceveranno i nuovi contenuti tramite aggiornamento. Questa riedizione verrà aggiunta al catalogo Xbox Game Pass lo stesso giorno, dunque potrà essere scaricata gratuitamente dagli abbonati al servizio.

Il gioco di Undead Labs ha conquistato oltre cinque milioni di giocatori e la Jaggernaut Edition aiuterà sicuramente ad espandere la fanbase in vista di un possibile (e non ancora annunciato) State of Decay 3.